МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Профессия инженера оказалась среди наиболее высокооплачиваемых в России, начинающим специалистам предлагают до 50 тысяч рублей, а зарплата специалистов с редким профилем доходит до 220 тысяч рублей в месяц, однако в этой сфере наблюдается дефицит кадров — на одну открытую вакансию приходится меньше двух соискателей, следует из совместного исследования Российского технологического университета МИРЭА и HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Россияне назвали профессии со слишком высокой зарплатой

Отмечается, что профессия инженера вошла в топ-3 самых востребованных на рынке труда в России за последние три года. Ежегодно растет число вакансий для инженеров: за 2019 год было открыто 270 тысяч вакансий, то за 2020 – 301 тысяча, а за первые месяцы 2021 – 96 тысяч.

"Профессия инженера входит не только в число самых престижных, по мнению россиян, но и высокооплачиваемых… Начинающим специалистам работодатели готовы платить до 50 тысяч рублей, квалифицированным – от 90 до 135 тысяч рублей, высококвалифицированным – от 175 тысяч рублей, с редким профилем – от 220 тысяч рублей", — говорится в исследовании.

Количество резюме соискателей, ищущих работу инженерами в России, растет еще более быстрыми темпами – с 282 тысяч в 2019 году до 448 тысяч в 2020, а за первые месяцы 2021 года уже достигает 330 тысяч. Исследователи поясняют, что трёхкратная разница между количеством вакансий и резюме не означает, что две трети соискателей остались без работы — многие из них не ищут работу активно. "В среднем на одну открытую вакансию инженера в 2019 – 2020 годах приходилось менее двух соискателей, что свидетельствует об остром дефиците в данной профобласти", — добавляется в исследовании.

Наиболее активно в начале 2021 года инженеров приглашают на работу компании из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации, проектирования, IT, электроники, приборостроения, промышленного оборудования, станков и комплектующих, услуг для бизнеса, тяжелого машиностроения, металлургии, энергетики, нефти и газа.

По прогнозам экспертов РТУ МИРЭА, профессию инженера в ближайшее десятилетие ждёт масштабная цифровизация — уже сейчас в ведущих вузах будущие инженеры обучаются программированию и другим IT-навыкам, без которых невозможно работать в условиях высокотехнологичных производств. "Инженер в современном понимании – как минимум наполовину айтишник, потому что любая техническая специальность сегодня требует глубокого знания цифровых технологий. Сейчас часто говорят об исчезающих профессиях, однако инженеры относятся к небольшой категории "вечных" профессий, которые не исчезнут никогда, будут лишь меняться инструменты работы", – отметил ректор РТУ МИРЭА, доктор технических наук Станислав Кудж.

Исследование проводилось 18-22 марта. В рамках исследования были проанализированы 667 тысяч вакансий инженеров, размещенных на hh.ru в 2019-2021 годы.