МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем приветствии участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора. Роспотребнадзор оценил безопасность "ЭпиВакКороны"

"Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь", — сказал он.

Однако, по его словам, окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет.

Мишустин также заявил о необходимости заранее готовиться к возможным угрозам с учетом опыта борьбы с коронавирусом. Вакцина "Спутник V" оказалась самой узнаваемой в мире

По его словам, несмотря на пандемию, Роспотребнадзор продолжал работать по всем направлениям, в частности, служба обновила все нормативные ведомственные акты, которые регламентируют работу самых разных отраслей.

"В последнее время все силы были брошены на защиту граждан от корона­вируса. Несмотря на это, Роспотребнадзор продолжал работу и по другим направ­лениям. В том числе служба обновила все нормативные ведомственные акты. Они регламентируют работу самых разных отраслей — от питания и транспорта, сферы услуг и до организации обучения и отдыха детей, профилактики инфекционных болезней. Из огромного массива устаревших и избыточных норм совместно с бизнесом и общественными объединениями было сформировано десять документов. Они устанавливают правила, призванные сохранить здоровье и благополучие людей", — сказал премьер-министр РФ.

Мишустин напомнил о необходимости развивать санитарно-эпидемиологическую службу, власти ведут работу по модернизации лабораторий и их оснащения.

"Нужно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить граждан нашей страны. С учетом опыта борьбы с коронавирусом. И в этом — я полностью рассчитываю на вас", — заявил он. Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса

Михаил Мишустин призвал Роспотребнадзор не останавливаться на достигнутом и создавать совершенные тест-системы, способные выявлять мутирующие штаммы COVID.

"Благодаря вашему профессионализму России одной из первых удалось в кратчайшие сроки создать эффективные тесты для диагностики инфекции. Наша страна в лидерах по числу тестирований граждан. А отечественные системы поставляются в более чем пятьдесят других государств. Важно не останавливаться на достигнутом. Продолжить создание новых тестов — способных выявлять мутирующие штаммы вируса", — сказал Мишустин на заседании Роспотребнадзора.

Он добавил, что институты службы каждый день ведут масштабную работу по моделированию, прогнозированию и анализу эпидемиологической обстановки, "что позволяет держать ее на контроле, действовать на опережение и оперативно принимать решения".