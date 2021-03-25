МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Мультимиллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс утверждает, что США и Европа сделали ряд фатальных ошибок еще в начале пандемии коронавируса. Он рассказал об этом в интервью газете Wyborcza и телеканалу TVN. Билл Гейтс предупредил о новых угрозах человечеству после пандемии

Гейтс отметил, что хуже всего то, что были люди (и среди них он сам), которые предупреждали о существующем определенном риске, и что если бы к ним прислушались, то можно было бы подготовиться и избежать многих проблем.

"К сожалению, эти рекомендуемые инвестиции не были сделаны. Среди них были рекомендации как можно скорее быть в состоянии диагностировать больных", — пояснил основатель Microsoft.

Он добавил, что технология ПЦР позволяет повести очень точный тест, а если на ранней стадии пандемии проверили бы достаточное количество людей и поместили бы в карантин тех, у кого был положительный результат, то тогда "можно было избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну". Так, по его словам, сделали Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.

Гейтс добавил, что "большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, и мы заплатили за это огромную цену". Он уверен, что ситуацию могли бы спасти и ранние инвестиции, тогда это не стоило бы "так много".

"У нас все еще был шанс — если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! — тогда страны могли бы справиться гораздо лучше", — посетовал бизнесмен. Основатель Microsoft нанёс удар по Uber и Alibaba

Основатель Microsoft уверен, что для того, чтобы избежать повторения такой ситуации, необходимо инвестировать, сделав выводы из случившегося. По его словам, большая часть инвестиций являются инструментами для улучшения здоровья, причем, не только во время пандемии, но и для избавления от других заболеваний: гриппа, полиомиелита, малярии и "множества других".