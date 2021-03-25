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Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве
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Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня ситуация действительно... ПРАЙМ, 25.03.2021
коронавирус, москва, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало серди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением.