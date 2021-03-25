МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Путин привился от коронавируса

"Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало серди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением.