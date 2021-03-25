МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова. Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом

"Последствия новой коронавирусной инфекции очень разнообразны. И сегодня уже в публикациях профессионального сообщества можно выделить как минимум четыре группы… Самые первые — это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма", — рассказала Иванова на пресс-конференции.

На втором месте, как отметила специалист, стоят неврологические проявления коронавирусной инфекции, которые с каждым месяцем, как правило, лишь накапливаются.

"Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия — практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", — отметила Иванова.

С первых дней коронавируса у многих пациентов проявляются мышечно-скелетные нарушения. Четвертая группа последствий COVID-19 — проблемы питания и метаболизма.