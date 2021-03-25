МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор счел избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах — эти данные не надо будет заполнять, даже если гражданин решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных, сообщил журналистам представитель Роскомнадзора.

Страница социальной сети Twitter на экранах смартфона и планшета

В России планируют спрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить оператору непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.

Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, в котором представлены правила работы его системы для сбора согласий. Согласно проекту, если для предоставления согласия гражданин выберет систему ведомства, регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Та версия документа предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе — ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты.

Представитель ведомства подчеркнул, что набор данных, представленных в той версии, является избыточным. По этой причине Роскомнадзор скорректировал проект. Теперь он предусматривает возможность регистрации и обработки только тех персональных данных, что содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сбор и обработка дополнительных данных не допускается.

Экран смартфона с приложениями

Эксперт прогнозирует отток пользователей из российских соцсетей

ЕСИА предназначена для получения электронных госуслуг и сервисов с помощью одной учетной записи. Самым известным порталом для этого являются "Госуслуги". Полный перечень государственных услуг и возможностей информационных систем доступен только для подтвержденной учетной записи, для этого уже понадобятся паспорт и СНИЛС. Но ряд возможностей доступен и для упрощенной учетной записи, для регистрации которой требуется указать только имя и фамилию и канал коммуникации.

В Роскомнадзоре разъяснили, что разработанный проект приказа устанавливает порядок регистрации в информационной системе и регламентирует порядок взаимодействия гражданина с оператором персональных данных. Представитель ведомства указал, что использование системы для предоставления согласия не является обязательным и не является условием регистрации в соцсетях и мессенджерах.

Информационная система позволит гражданам контролировать, кому, когда и где предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также позволит отзывать его. Проект ведомства нацелен на то, чтобы обезопасить интернет-пользователей от бесконтрольного сбора и использования их персональных данных.