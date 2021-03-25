МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор счел избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах — эти данные не надо будет заполнять, даже если гражданин решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных, сообщил журналистам представитель Роскомнадзора. В России планируют спрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить оператору непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.

Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, в котором представлены правила работы его системы для сбора согласий. Согласно проекту, если для предоставления согласия гражданин выберет систему ведомства, регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Та версия документа предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе — ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты.

Представитель ведомства подчеркнул, что набор данных, представленных в той версии, является избыточным. По этой причине Роскомнадзор скорректировал проект. Теперь он предусматривает возможность регистрации и обработки только тех персональных данных, что содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сбор и обработка дополнительных данных не допускается. Эксперт прогнозирует отток пользователей из российских соцсетей

ЕСИА предназначена для получения электронных госуслуг и сервисов с помощью одной учетной записи. Самым известным порталом для этого являются "Госуслуги". Полный перечень государственных услуг и возможностей информационных систем доступен только для подтвержденной учетной записи, для этого уже понадобятся паспорт и СНИЛС. Но ряд возможностей доступен и для упрощенной учетной записи, для регистрации которой требуется указать только имя и фамилию и канал коммуникации.

В Роскомнадзоре разъяснили, что разработанный проект приказа устанавливает порядок регистрации в информационной системе и регламентирует порядок взаимодействия гражданина с оператором персональных данных. Представитель ведомства указал, что использование системы для предоставления согласия не является обязательным и не является условием регистрации в соцсетях и мессенджерах.

Информационная система позволит гражданам контролировать, кому, когда и где предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также позволит отзывать его. Проект ведомства нацелен на то, чтобы обезопасить интернет-пользователей от бесконтрольного сбора и использования их персональных данных.