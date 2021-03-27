МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Мошенники для хищений средств банковских клиентов стали охотиться на них через карпулинговый сервис BlaBlaCar, и если жертва нарушает правила пользования сервисом, то злоумышленник может списать все средства с ее карты, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердили эксперты. Психиатр опроверг миф о "весенних обострениях" у людей

Как выяснило агентство, одна девушка нашла водителя через BlaBlaCar, чтобы передать посылку в другой город. Водитель попросил аванс, и клиентка перевела ему 1400 рублей. После мужчина сказал, что это много, но сдачу он вернет ей не обратно на карту, а "через BlaBlaCar, так надежнее". Затем мужчина прислал ссылку с логотипом приложения, где нужно ввести данные карты и ввести код CVV. Девушка испугалась и не стала вводить этот код.

Эксперты подтвердили РИА Новости, что это была попытка похитить средства с банковской карты клиента. Во-первых, условия пользования BlaBlaCar запрещают водителю просить "аванс", указал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Вячеслав Шляго. Во-вторых, сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине водителя. "И это делается в самом приложении – для этого не требуется переходить по ссылкам на сторонние сайты", — заявила директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова.

По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, эта мошенническая схема появилась несколько месяцев назад, и при ней сам сервис не взламывают. "Злоумышленники создают отдельную страницу в интернете, чаще всего с похожим дизайном и именем сайта. Именно на него перенаправляется жертва", — заявил Голованов. Блокировка Суэцкого канала может привести к дефициту важного товара

По словам эксперта проекта ОНФ "За права заёмщиков" Михаила Алексеева, если мошенник получит данные и коды карты, то это позволит списать все имеющиеся на ней деньги. Однако, как заявил директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров, если следовать элементарным правилам безопасности сервиса, то вероятность быть обманутыми мошенниками исключена.

"Непосредственно в процессе бронирования места у водителя-попутчика мы несколько раз предупреждаем пользователей о том, что нельзя совершать предоплату поездки (всплывающий pop-up), предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах. И еще: через сервис BlaBlaCar запрещено передавать посылки", — заявил он.