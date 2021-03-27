МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Большинство проживающих в России людей на завтрак в рабочие дни предпочитают бутерброды, кашу или блюда из куриных яиц, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Итак, около трети россиян отдали предпочтение сэндвичам.

Чуть меньше — 28% респондентов — начинают утро с каши.

Каждый пятый россиянин — 20% ест утром яичницу, омлет или вареные яйца.

Что касается молочной продукции, то йогурты и творог едят порядка 5% работников.

Еще 2% — завтракают печеньем.

Вообще не завтракают, а точнее — пьют чай или кофе, около 15% и 20% соответственно.

Мужчины чаще выбирают для завтрака блюда из куриных яиц (23%), среди женщин такие вкусы у 18%.

Пьют только чай 16% мужчин и 12% женщин.

Россиянки при этом охотнее завтракают творогом или йогуртом (7%женщин и 3% мужчин). Пьют только кофе 23% женщин и 15% мужчин.

Дома завтракают две трети россиян. Наибольшая доля любителей утреннего приема пищи на кухне — среди россиян старше 45 лет (74%).

15% завтракают на работе. Чаще всего это россияне до 24 лет (20%).