Названы любимые у россиян блюда для завтрака
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Большинство проживающих в России людей на завтрак в рабочие дни предпочитают бутерброды, кашу или блюда из куриных яиц, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
Итак, около трети россиян отдали предпочтение сэндвичам.
Чуть меньше — 28% респондентов — начинают утро с каши.
Каждый пятый россиянин — 20% ест утром яичницу, омлет или вареные яйца.
Что касается молочной продукции, то йогурты и творог едят порядка 5% работников.
Еще 2% — завтракают печеньем.
Вообще не завтракают, а точнее — пьют чай или кофе, около 15% и 20% соответственно.
Мужчины чаще выбирают для завтрака блюда из куриных яиц (23%), среди женщин такие вкусы у 18%.
Пьют только чай 16% мужчин и 12% женщин.
Россиянки при этом охотнее завтракают творогом или йогуртом (7%женщин и 3% мужчин). Пьют только кофе 23% женщин и 15% мужчин.
Дома завтракают две трети россиян. Наибольшая доля любителей утреннего приема пищи на кухне — среди россиян старше 45 лет (74%).
15% завтракают на работе. Чаще всего это россияне до 24 лет (20%).
https://1prime.ru/society/20210327/833334324.html