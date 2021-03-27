МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений поддержали законопроект о совершенствовании сферы занятости населения, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Аналитики назвали наименее востребованные в России профессии

Согласно сообщению, Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В ходе мероприятия был рассмотрен законопроект, внесенный в Госдуму председателями палат российского парламента Валентиной Матвиенко и Владимиром Володиным, а также другими сенаторами и депутатами. Он направлен на повышение эффективности содействия занятости населения и развитие рынка труда. Средства на реализацию проекта предусмотрены в рамках нацпроекта "Демография".

Как отметили в секретариате, предпосылками к формированию проекта стали развитие системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимость снять межрегиональные барьеры при подборе персонала. Проектом предлагается развивать электронное предоставление услуг на платформах "Работа в России" и ЕПГУ. Также выстраивается единая технология работы службы занятости на всей территории РФ, предусматривается ответственность граждан, которые будут получать пособие по безработице обманным путем.

"Законопроект рассмотрен членами РТК и поддержан сторонами с учетом высказанных замечаний. Предложено представить проект закона в редакции, подготовленной ко второму чтению для рассмотрения на РТК", — говорится в сообщении.

На заседании также были утверждены "Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сторонам социального партнерства по организации дистанционной (удаленной) работы и по определению категорий работников, в приоритетном порядке временно переводимых на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях". Согласно ним, организацию дистанционной работы, кроме исключительных случаев, рекомендуется осуществлять с учетом специфики деятельности работников. При этом должно учитываться мнение профсоюзной организации.