МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Американские военные получат возможность отработать "ответные меры" на "агрессивные действия и непредвиденные шаги" России и Китая в рамках секретной военной онлайн-игры, которая выйдет этим летом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военные источники. Доходы населения США в феврале упали меньше, чем ожидалось

По данным телеканала, цель игры — снабдить высшее военное руководство США навыками по ответу на разворачивающийся в игре глобальный кризис. Игроки должны будут действовать в постоянно меняющихся сценариях развития событий и бороться за военную технику, например, авианосцы и бомбардировщики.

Как отмечает телеканал, сценарии в игре охватят такие ситуации, как кибератаки, "российское превосходство" в странах Балтии, милитаризация Арктики или демонстрация военной мощи Китая в Южно-Китайском море.

Согласно информации CNN, результаты подобных военных игр тщательно изучаются, так как они могут показать недостатки американских военных операций и планов. Стало известно о двух подходах США к санкциям против России

Бывший представитель министерства обороны подтвердил, что в недавних играх, разыгрывающих конфликт с Россией и Китаем, обнаружилось, что "голубая команда США и союзников терпела поражение".

Отмечается, что выходящая летом игра является для председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли "первостепенной задачей", об ее результатах доложат министру обороны США Ллойду Остину.

Читайте также:

Китай вводит ответные санкции в отношении США и Канады