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Китай вводит ответные санкции в отношении США и Канады
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Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за Синьцзяна, следует из заявления на сайте МИД КНР... ПРАЙМ, 27.03.2021
канада, сша, китай, санкции, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 27 мар — ПРАЙМ. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за Синьцзяна, следует из заявления на сайте МИД КНР.
Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ уже ввел санкции против ЕС и Великобритании.
"США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга", — говорится в заявлении министерства.