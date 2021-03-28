МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Для кожи, зубов и волос полезны орехи, семена или ореховая паста, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог и член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова. Диетолог рассказал, какой популярный напиток опасен для организма

По ее словам, там содержатся незаменимые омега-3 кислоты. При этом продукты эти очень жирные, и порции должны соответствовать суточному калоражу человека. Также для волос и кожи полезны растительные масла, где тоже есть омега-3.

Эксперт предупредила, что не существует витаминов и микроэлементов, после приема которых волосы сразу становятся длиннее, а ногти – крепче. Подобные обещания – чистый маркетинг. Но достичь цели помогает сбалансирование питание.

При этом в рационе обязательно должна быть рыба. В качестве исключения подойдут рыбные консервы. Мясо можно заменить бобовыми, тофу или орехами.

"Рыбу желательно есть четыре раза в неделю. Та же сельдь – недорогой и питательный вариант, она не обязательно должна быть соленой. Это могут быть даже консервы, хотя они менее полезны. Но рыбные консервы – небольшое исключение, потому что там есть кости. Это кальций. Больше рыбы, меньше мяса. Его можно заменить бобовыми, тофу, орехами", – сказала Нефедова. Мясников назвал продукты, способствующие долголетию

Главный источник кальция — молочные продукты и их заменители. В растительное молоко также добавляют кальций, витамины D и B12.

Также важно употреблять продукты, богатые витаминами A и E, — к ним относятся печень, желтые и красные овощи и фрукты, авокадо.

"Если мы говорим об овощах и фруктах, люди не питаются одними помидорами, а едят "радугу", много всего разноцветного. Разные крупы, разный хлеб, разные овощи и фрукты, молоко, мясо и их заменители. Это правильное питание. Тогда ничего не нужно будет дополнительно получать из банок, кроме витамина D", – сказала Нефедова.

К поливитаминным комплексам и пищевым добавкам, по ее словам, нужно относиться крайне осторожно. Прежде чем начинать принимать какие-либо препараты, следует сдать анализы и понять, нужны ли они на самом деле, как минимум, проконтролировать уровень витамина D в крови.

"БАДы контролируются меньше, чем фармакология. Очень сильно развит маркетинг, и люди их воспринимают как нечто такое, что можно съесть сколько угодно. На самом деле это не так. Надо воспринимать их так же, как лекарственные препараты. Интоксикация может быть ужасной, а последствия – очень плохими", – сказала врач.

Читайте также:

Названы улучшающие работу мозга продукты