МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Клещей нужно начать опасаться тогда, когда появляется трава, рассказала "АиФ" врач-иммунолог, терапевт Ирина Ярцева. Домашние питомцы летом болеют на 73% чаще

По ее словам, эти кровососущие начинают проявлять активность, как только все растаяло и появилась возможность для насекомых ползать по траве и кустарникам. "Так что опасным становится период, когда человек может передвигаться уже по траве", — сказала она.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина предупредила, что клещи, нападающие для кровососания на людей на территории России, как правило, заражены одновременно возбудителями нескольких инфекций. Наиболее распространенная и массовая — клещевой боррелиоз, наиболее тяжелая — клещевой вирусный энцефалит. Относительно редко регистрируют возбудителей еще нескольких патогенных для человека инфекций.

Как только начинается активизация клещей, нужно соблюдать правила безопасности на природе.

"Поскольку вакцинация существует только от КВЭ, на территориях, опасных в отношении клещей, всегда необходимо соблюдать правила неспецифической профилактики инфекций, передаваемых клещами. Это особое поведение человека, включая само- и взаимоосмотры, особый способ одеваться (брюки заправлять в носки с плотной резинкой, рубашку — в брюки, капюшон), применение для обработки одежды специальных аэрозольных средств, прежде всего инсектоакарицидных, существенно превышающих по эффективности репеллентные, использование современной высокоэффективной защитной одежды промышленного производства", — сказала Шашина.

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