ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет будет к концу лета и, как только он будет достигнут, можно будет говорить о снятии ограничений.

"Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", — сказал Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".