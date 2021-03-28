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Путин рассказал, когда в России начнут снимать ограничения по COVID-19
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Президент России Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет будет к концу лета и, как только он будет достигнут,... ПРАЙМ, 28.03.2021
пандемия, коронавирус, владимир путин, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет будет к концу лета и, как только он будет достигнут, можно будет говорить о снятии ограничений.
"Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", — сказал Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".