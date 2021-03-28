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В Краснодаре ожидается аварийная посадка самолета из Москвы
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Летевший из Москвы пассажирский самолёт, на борту которого находятся 149 человек, готовится к аварийной посадке в Краснодаре из-за неисправности закрылок, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 28.03.2021
самолет, краснодар, посадка, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Летевший из Москвы пассажирский самолёт, на борту которого находятся 149 человек, готовится к аварийной посадке в Краснодаре из-за неисправности закрылок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту в Краснодаре ожидается аварийная посадка Boeing 738, который летит рейсом 1104 "Аэрофлота" из "Шереметьево" из-за неисправности закрылок", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на борту находятся 149 человек.
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