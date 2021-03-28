МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Летевший из Москвы пассажирский самолёт, на борту которого находятся 149 человек, готовится к аварийной посадке в Краснодаре из-за неисправности закрылок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Авиакомпании России переходят на весенне-летнее расписание

"В аэропорту в Краснодаре ожидается аварийная посадка Boeing 738, который летит рейсом 1104 "Аэрофлота" из "Шереметьево" из-за неисправности закрылок", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту находятся 149 человек.

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