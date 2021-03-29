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На Аляске погиб чешский миллиардер Петр Келлнер
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Гражданин Чехии, долларовый миллиардер Петр Келлнер погиб в понедельник при крушении вертолета на Аляске, подтвердила журналистам пресс-секретарь международной инвестиционной... ПРАЙМ, 29.03.2021
события, аляска, миллиардер, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАГА, 29 мар — ПРАЙМ. Гражданин Чехии, долларовый миллиардер Петр Келлнер погиб в понедельник при крушении вертолета на Аляске, подтвердила журналистам пресс-секретарь международной инвестиционной группы PPF, владельцем которой был Келлнер, Итка Ткадлецова.
"Авария произошла при вылете на так называемый heli-skiing, при котором вертолет вывозит горнолыжников на вершину горы, с которой они потом спускаются. Похороны господина Келлнера пройдут в узком семейном кругу", — сказала Ткадлецова.
По данным чешских СМИ, на месте аварии вертолета были найдены тела пятерых погибших, а также один выживший, который доставлен в больницу.
Состояние Келлнера составляло, по данным чешской версии журнала Forbes, около 350 миллиардов крон (около 16,2 миллиарда долларов), он находится на первой строчке рейтинга издания.