МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизируется, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

"Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется", — сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.