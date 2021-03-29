https://1prime.ru/society/20210329/833344461.html
Банки
В ВТБ рассказали об убыточности экосистем банков
Налоги
Юристы рассказали, кому придется платить "налог на грядки"
Торги
Биржи Европы в основном растут на общем оптимизме
Северный поток-2
США будут наращивать санкции по "Северному потоку - 2"
Повышение цен в России
Эксперт рассказал о влиянии падения курса рубля на жизнь россиян
Торговые войны
США высказались об отмене пошлин на китайские товары
Курсы валют
Доллар дорожает к евро и иене на ослаблении опасений за экономику США
Пандемия коронавируса
ВОЗ описала путь коронавируса от летучих мышей к людям
Криптовалюты
Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на понедельник
Кибербезопасность
Россияне рассказали о понесенном ущербе от мошенничества в сети
Авто
Страховщик подсчитал, водители каких авто чаще становятся виновниками ДТП
https://1prime.ru/society/20210329/833344461.html
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