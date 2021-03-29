МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Размер заработных плат бюджетников, в частности учителей и врачей, в России и в западных странах отличается очень существенно, но эту проблему невозможно решить, просто повысив бюджетные расходы, полагает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Вы ссылаетесь на западные страны – там, допустим, на 25% в ВВП доля зарплат (бюджетников – ред.) больше. Но производительность труда в среднем одного среднего занятого в 2 раза выше в Европе и в 2,5 раза выше в США, чем у нас. Это другая отдача, это связано со структурой рабочих мест, которые более производительны", – сказал Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

Сенаторы обратили внимание главы Счётной платы на низкий уровень зарплат в российской бюджетной сфере и предложили аудиторам провести экспертно-аналитическое мероприятие, посвященное этой проблемы.

"Страны, которые поставили себе задачу вывести заработную плату учителей на уровень средней по экономике – только единицы стран позволили себе это сделать. Они посчитали, что отдача самого образования для экономики будет существенно более высокой", – отметил Кудрин. Он подчеркнул, что нельзя просто повысить зарплаты, оставив саму систему образования или здравоохранения как есть, без изменений.

"У нас сочень низкие в среднем компетенции после выхода из школы в среднем, по сравнению с сопоставимыми образцами в других странах. В этом смысле над качеством наших компетенций, влиянием их на экономику и производительностью в конечно счёте тоже нужно говорить. Просто повышение и выравнивание не решит полностью проблем", — заявил Кудрин.

При это глава Счётной палаты отметил, что в России уровень дифференциации зарплат в одних и тех же отраслях очень высок. "Неравенство у нас – это одна из самых острых проблем, которую тоже надо нам рассматривать", — заявил он.