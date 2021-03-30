МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8 277 до 4 536 820, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 277 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1007 (12,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время в стране зарегистрировано 4 536 820 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве — 1291, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 556.

Прироста случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,01%, 3. Магаданская область, Сахалинская область — 0,02%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 9 588 человек после COVID-19, за все время пандемии — 4 155 996.

В частности, в Москве за сутки выписаны 1165 пациентов, Санкт-Петербурге — 1061, Подмосковье — 489.

За сутки в России скончались 409 пациентов с COVID-19, за все время — 98 442.

В частности, в Москве за прошедшие сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 36, в Ростовской области — 20.