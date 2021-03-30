КРАСНОЯРСК, 30 мар — ПРАЙМ. Верховный суд Хакасии признал недействующим закон о бюджете республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов из-за нарушения Бюджетного кодекса РФ, сообщает прокуратура республики.

Отмечается, что прокуратурой в рамках надзорных мероприятий установлено, что закон республики от 17 декабря 2020 года №88-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" противоречит федеральному законодательству: в нарушение Бюджетного кодекса РФ установлено превышение дефицита республиканского бюджета и верхнего предела государственного долга республики.

"Прокуратурой республики в суд предъявлено административное исковое заявление о признании регионального закона не соответствующим нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и недействующим со дня вступления решения суда в законную силу… Решением Верховного суда Республики Хакасия административный иск прокуратуры удовлетворен", — сообщает прокуратура, отмечая, что решение суда в законную силу не вступило. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

В Верховном совете Хакасии РИА Новости пояснили, что еще не видели решение суда и считают "преждевременным его комментировать". "Нужно дождаться самого решения, и после этого будет понятно обоснование принятого решения, и уже исходя их этого можно будет давать комментарии", — сказал собеседник агентства.

В правительстве региона РИА Новости сообщили, что до того момента, пока не увидят решение суда, не готовы комментировать ситуацию и свои дальнейшие действия.

Согласно данным правительства республики, бюджет был принят со следующими параметрами: общий объем доходов в сумме 37 968 816 тысячи рублей; общий объем расходов в сумме 42 548 885 тысячи рублей; дефицит республиканского бюджета в сумме 4 580 069 тысячи рублей.