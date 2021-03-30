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ВОЗ представила доклад о происхождении COVID
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в китайский город Ухань для выявления... ПРАЙМ, 30.03.2021
коронавирус, пандемия коронавируса, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в китайский город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной версией".
"Лабораторное происхождение пандемии было сочтено крайне маловероятным", — говорится в докладе.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.