МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в китайский город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной версией".

"Лабораторное происхождение пандемии было сочтено крайне маловероятным", — говорится в докладе. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.