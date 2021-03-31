МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Лишь 3% работодателей в России готовы нанимать кандидатов старше 50 лет, в большинстве случаев, более 90%, бизнес отдает предпочтение соискателям от 25 до 49 лет, при этом лишь 5% предпринимателей особо интересуется молодежью до 24 лет, говорится в совместном исследовании компаний ЮKassa, "Работа.ру" и "СберУслуги". Работодатели объяснили нежелание брать на работу молодежь

"Опрос сервиса "Работа.ру" показал, что только 3% опрошенных работодателей готовы нанимать кандидатов от 50 лет. А наиболее охотно бизнес рассматривает соискателей 25-49 лет — эту возрастную группу выбрали 92% респондентов. Но при этом всего лишь 5% представителей бизнеса отметили, что им важнее нанять молодых соискателей 18-24 лет", — отметили аналитики.

По данным экспертов, самое важное преимущество кандидата для работодателей — настрой на долгосрочную работу в компании, поэтому 54% опрошенных охотнее рассматривают резюме от соискателей определенных возрастов, а 53% респондентов указали, что возраст напрямую влияет на работоспособность. Чуть меньше половины отметили взаимосвязь возраста и актуальности информации о человеке, а 41% работодателей выбирают тех, у кого просто больше опыта.

Практически четверть респондентов отметила, что охотнее рассматривают кандидатов того возраста, которые отличаются хорошим физическим здоровьем, а для 29% компаний важна способность будущих сотрудников влиться в коллектив. При этом наименее важными факторами стали лояльность к компании и "актуальное" образование — 17%.

Помимо всего прочего аналитики выяснили, что по итогам прошлого года в 1,4 раза увеличилось количество пенсионеров в России, которые работают на себя, при этом пенсионеры стали в 2,1 раза больше заказывать доставку еды и чаще покупать в онлайн-магазинах туристические и спорттовары.

Исследование включает в себя данные сервиса ЮKassa с марта 2020 по март 2021 года о платежах на онлайн-площадках, которые принимают оплату с помощью сервиса и которыми владеют пенсионеры в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятых, — около 6 тысяч человек. Также учитывались результаты опроса сервиса "Работа.ру" среди 1 тысячи представителей компаний из всех субъектов РФ и внутренние данные "СберУслуг".