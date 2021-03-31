МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация "ЖКХ и городская среда", сообщают "Известия". Коллекторы могут прийти за долгами по ЖКУ

Ассоциация предложила распространить правовую конструкцию по передаче долга за капремонт к новому собственнику на все виды платы за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В список также планируется включить долги за коммунальные услуги.

По словам заместителя генерального директора ассоциации "ЖКХ и городская среда", члена комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева, сегодня после смены собственника жилья управляющие компании зачастую не могут найти бывшего владельца, чтобы взыскать с него задолженность. Поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов. Если задолженность есть, то приобретатель будет заинтересован в том, чтобы она была погашена.

В Минстрое сообщили, что поддерживают необходимость решения вопроса погашения задолженности при продаже квартиры. Окончательная позиция ведомства по этому предложению будет сформирована после детального изучения документа.