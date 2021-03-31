МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ решило пересмотреть планы повышения утильсбора на дорожно-строительную и сельхозтехнику, а также на спецтехнику, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Правительство пересмотрит планы повышения утильсбора на сельхоз-, дорожно-строительную и спецтехнику до трех раз", — говорится в статье. Как отметили источники издания, на совещании у вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко было принято решение вернуть проект соответствующего постановления правительства на доработку в Минпромторг РФ. Но, как утверждают собеседники издания, повышение утильсбора для легковых и грузовых автомобилей на 25%, утверждающееся другим проектом постановления, было поддержано. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

Отмечается, что в пресс-службе правительства и Минпромторга газете не ответили на запрос, но, как утверждает собеседник издания, пока в профильном департаменте Минпромторга по спецтехнике не знают о необходимости доработать проект.

Как сообщает газета со ссылкой на источники, при доработке проекта постановления по спецтехнике предполагается пересмотреть размер увеличения сбора по ряду позиций. "Ключевыми вопросами, которые волновали аппарат правительства, были сельхоз- и промышленные тракторы, а также дорожно-строительная техника, то есть те позиции, по которым дилеры, импортеры и потребители техники видели риски", — также говорится в статье.

Ранее Минпромторг РФ опубликовал свои предложения по индексации утилизационного сбора на самоходные машины и спецтехнику, по большинству позиций ведомство хочет увеличить сбор более чем в два раза. Кроме того, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили в РФ будет повышен на 25% уже в первом квартале 2021 года.