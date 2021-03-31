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Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8275
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Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8275, до 4 545 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки... ПРАЙМ, 31.03.2021
коронавирус, пандемия, россия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8275, до 4 545 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8275 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1070 (12,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
"Распределение по субъектам: 1. Москва – 1286, 2. Санкт-Петербург – 715, 3. Московская область – 584", – говорится в сообщении.
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве — 0,01%.
За сутки в России выписаны 10 176 пациентов после COVID-19, за все время выздоровели 4 166 172 человека.
Подтверждены 408 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 98 850 человек с этим заболеванием.