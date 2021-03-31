МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Бедность среди семей без детей в условиях пандемии выросла в два раза, а среди семей с детьми снизилась, следует из аналитического доклада НИУ ВШЭ к годовщине пандемии COVID-19.

"Основной канал федеральной поддержки населения в условиях COVID-19 был связан с поддержкой семей с детьми. Максимальный компенсационный эффект был направлен на семьи с детьми от 3 до 7 лет, для которых уровень бедности после учета выплат снизился с 32 до 24% и почти приблизился к докризисному. В семьях без детей бедность до пандемии была не так высока (3,8%), однако в период кризиса выросла более чем в 2 раза", — говорится в докладе. Детские выплаты в апреле: какие пособия будут выплачиваться по-новому

В ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство предложило рассчитывать социальные пособия, исходя из общего дохода семьи, и выплачивать их не только семьям с детьми.