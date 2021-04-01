МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9169, до 4 554 264, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9169 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1216 (13,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп (0,01%) в Магаданской области и Туве.

За сутки в России выписаны 10 247 человек после COVID-19, за все время — 4 176 419.

Подтверждены 383 смерти с COVID-19, за все время – 99 233.