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В Москве число случаев заражения COVID за сутки выросло почти в два раза
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Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9169, до 4 554 264, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в... ПРАЙМ, 01.04.2021
пандемия коронавируса, коронавирус, covid, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9169, до 4 554 264, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9169 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1216 (13,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп (0,01%) в Магаданской области и Туве.
За сутки в России выписаны 10 247 человек после COVID-19, за все время — 4 176 419.
Подтверждены 383 смерти с COVID-19, за все время – 99 233.