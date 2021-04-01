МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Сеула направили в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение о совместном с Пхеньяном проведении летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает агентство Ренхап.

Правительство Сеула сообщило, что письменное предложение было отправлено в комиссию МОК по предстоящим Олимпийским играм.

В феврале текущего года исполком МОК назвал австралийский Брисбен приоритетным кандидатом для проведения Олимпиады-2032. Власти одобрили распространение единого налогового платежа на бизнес

"МОК выбрал Брисбен в качестве предпочтительного места проведения летних Олимпийских игр 2032 года, и это был неожиданный шаг, о котором было объявлено в феврале. Правительство Южной Кореи и город Сеул немедленно выразили сожаление по поводу этого решения и провели консультации с МОК, которые привели к тому, что мы решили представить совместную заявку", — говорится в заявлении правительства Сеула.

Правительство также сообщило, что попросило МОК продолжить переговоры с другими претендентами, поскольку Брисбен еще не утвержден в качестве хозяина Олимпийских игр 2032 года.

Ранее Игры-2032 планировали принять китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур.Сеула направили в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение о совместном с Пхеньяном проведении летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает агентство Ренхап.

Правительство Сеула сообщило, что письменное предложение было отправлено в комиссию МОК по предстоящим Олимпийским играм.

В феврале текущего года исполком МОК назвал австралийский Брисбен приоритетным кандидатом для проведения Олимпиады-2032. Немецкий трубопровод Eugal вышел на полную мощность

"МОК выбрал Брисбен в качестве предпочтительного места проведения летних Олимпийских игр 2032 года, и это был неожиданный шаг, о котором было объявлено в феврале. Правительство Южной Кореи и город Сеул немедленно выразили сожаление по поводу этого решения и провели консультации с МОК, которые привели к тому, что мы решили представить совместную заявку", — говорится в заявлении правительства Сеула.

Правительство также сообщило, что попросило МОК продолжить переговоры с другими претендентами, поскольку Брисбен еще не утвержден в качестве хозяина Олимпийских игр 2032 года.

Ранее Игры-2032 планировали принять китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур.