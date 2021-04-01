МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Депутат ГД, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: это должно стать элементом культуры. Верховный суд России отказался отменять масочный режим

"Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходят грипп — тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?", — сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, когда россияне откажутся от ношения масок.

По его словам, интенсивность эпидпроцесса по коронавирусу в Москве, возможно, была бы меньше, если бы не было метро. Ношение масок в "подземке" полностью нивелирует этот негативный фактор, считает депутат ГД.

"Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверно, интенсивность эпидпроцесса была бы меньше. Но если мы в метро будем ездить в маске, мы этот фактор негативный нивелируем", — добавил он.