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Онищенко предрек россиянам вечное ношение масок
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Депутат ГД, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: это должно стать элементом культуры. "Никогда... ПРАЙМ, 01.04.2021
геннадий онищенко, коронавирус, маска, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Депутат ГД, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от ношения масок: это должно стать элементом культуры.
"Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходят грипп — тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?", — сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, когда россияне откажутся от ношения масок.
По его словам, интенсивность эпидпроцесса по коронавирусу в Москве, возможно, была бы меньше, если бы не было метро. Ношение масок в "подземке" полностью нивелирует этот негативный фактор, считает депутат ГД.
"Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверно, интенсивность эпидпроцесса была бы меньше. Но если мы в метро будем ездить в маске, мы этот фактор негативный нивелируем", — добавил он.