МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Капитолий США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности, сообщил сотрудник конгресса.

Он сообщил в Twitter, что полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе.

"Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", — говорится в сообщении.

Позже полиция заявила, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, они ранены и были доставлены в больницу. "Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу", — сообщила полиция Капитолия в Twitter.

Кроме того, у здания стреляли как минимум в одного человека, сообщают СМИ.