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В Москве запускается прокат велосипедов и самокатов
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Прокат велосипедов и самокатов в столице этой весной начинает работать рекордно рано, самокаты заработают уже с 4 апреля, а велосипеды — с 6 апреля, сообщает дептранс Москвы в... ПРАЙМ, 03.04.2021
москва, самокат, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Прокат велосипедов и самокатов в столице этой весной начинает работать рекордно рано, самокаты заработают уже с 4 апреля, а велосипеды — с 6 апреля, сообщает дептранс Москвы в Telegram.
"Мы запускаем велопрокат и прокат самокатов в этом году рекордно рано. Самокаты заработают уже с воскресенья (4 апреля), а велосипеды — со вторника (6 апреля)… В год пандемии велосипеды и самокаты были очень востребованными — вы сделали почти 8 миллионов поездок, и это рекорд. Поэтому мы решили запустить новый сезон намного раньше — до этого он начинался в конце апреля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что электросамокаты и велосипеды пользуются все большей популярностью. Прошлогодний краудсорсинговый проект показал, что у жителей есть запрос на велоинфраструктуру. Для курьеров и волонтеров прокат велосипедов останется бесплатным до окончания действия ограничительных мер, установленных указом мэра Москвы.
"В этом году мы продолжим расширять сеть и увеличивать число велосипедов: поставим 67 новых станций, 63 из которых — электрические, а также добавим 1000 велосипедов, 500 из которых также электрические. Мы будем развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро", — добавляется в сообщении.