МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Детские сады, больницы и магазины "заминировали" в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Россияне рассказали, чего боятся на самом деле

"Московская область — угроза взрыва всех детских садов, больниц, магазинов "Пятёрочка", "Дикси", "Магнит", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что эвакуация не проводится.

Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.