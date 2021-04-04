КРАСНОЯРСК, 4 апр — ПРАЙМ. Резервный борт прибыл из Токио в красноярский аэропорт Емельяново, чтобы забрать пассажиров Boeing, аварийно севшего в воскресенье в Красноярске, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"Прибыл борт из Токио. По уточненным данным, пассажиры находятся в самолете. Решение остаться принял экипаж, пассажиры согласились. Они никуда не выходили, их кормили. Пересадка будет из самолета в самолет. Вылет планируется в 19.30 (15.30 мск)", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что предварительно, в результате неполадки в левом двигателе Boeing В789/H, маршрут Токио — Франкфурт (Германия), авиакомпании All Nippon Airways вынужденно сел в красноярском аэропорту Емельяново. Сообщалось, что на борту находились 69 пассажиров и 10 членов экипажа. Также ранее сообщалось, что пассажиры находились в стерильной зоне аэропорта. Планируется что они вылетят в пункт назначения в течение воскресенья.

Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию своего движения.