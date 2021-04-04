МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Рейтинг самых высокооплачиваемых должностей в Москве и других городах России составили специалисты ресурса HeadHunter, пишет РИА Новости.

В подборке вакансий в столице список возглавляет вакансия коммерческого партнера в нефтехимической отрасли. Зарплата в Москве на этой позиции составляет 500 тысяч рублей в месяц.

На второй строчке — стоматолог-хирург-имплантолог: доход в месяц от 300 до 750 тысяч рублей.

Третье место — менеджер по работе с клиентами в инвестиционной компании, здесь работодатели готовы предложить 300-600 тысяч рублей.

Есть зарплаты в 500 тысяч и за пределами Москвы:

в Набережных Челнах начальнику оздоровительного лагеря готовы платить до 500 тысяч рублей.

В Казани, Новосибирске и Санкт-Петербурге можно найти должности с зарплатой 300 тысяч рублей

это главный инженер-конструктор,

менеджер по продажам металлопроката,

руководитель отдела аренды в торгово-развлекательном комплексе соответственно.

В Сочи актуальны услуги дизайнера интерьера с зарплатой от 100 до 500 тысяч рублей.

Среди вакансий на удаленке наиболее высокооплачиваемыми являются предложение мест менеджера, архитектора, репетитора и аналитика.