МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 646, до 4 589 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 646 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 125 (13,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 589 540 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1876, Санкт-Петербурге — 707, Подмосковье — 593.

Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Еврейской автономной области, Туве — по два.

За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах.

За сутки в России выписаны 7 052 человека после COVID-19, за все время выздоровели 4 211 133. В частности, в Санкт-Петербурге выписано за сутки 816 пациентов, в Москве — 815, в Подмосковье — 511.

За сутки в России подтверждены 343 смерти с COVID-19, за все время пандемии — 100 717.

В частности, в Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 27, Ленинградской области — 16.