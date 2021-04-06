МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Первые признаки развития анафилактического шока соответствуют симптомам аллергии, рассказал телеканалу "Звезда" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Главный диетолог Москвы призвала не есть сладкое чаще двух раз в неделю

По его словам, речь идет о зуде кожи и слизистых и головокружении, которое постепенно нарастает.

"Если мы говорим об анафилактическом шоке, то первоначально симптомы от аллергии не отличаются, то есть это может возникнуть зуд в носу, зуд в слизистых, зуд кожи, головокружение, слабость. А потом эта слабость и головокружение становятся очень сильными, что человек падает и теряет сознание",— сказал врач.

Он уточнил, что анафилактический срок развивается достаточно быстро, примерно в течение 10-15 минут, если возник из-за съеденной пищи или выпитых напитков, и гораздо быстрее, если является реакцией на введенные при инъекции препараты или укусы некоторых насекомых.

Быстрота ответа объясняется концентрацией попавшего в организм вещества, но сиюминутный обморок после употребления аллергена, который часто фигурирует в кино, реальному течению реакции не свойственен.

Также Болибок рассказал, что анафилактический шок, который развивается после введения анестетика в кресле стоматолога, происходит довольно часто. По мнению врача, с подобными эпизодами хотя бы раз в своей практике сталкивался каждый стоматолог.

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