МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Интервальное питание с длительными периодами голодания должно назначаться по показаниям врача, оно может подходить пациентам с определенными особенностями метаболизма и гормональной продукции, но не является здоровой альтернативой для всех, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак

По её словам, законы, лежащие в основе здорового оптимального питания, предполагают не менее трех основных приемов пищи и одного-двух перекусов, и это актуально для любого человека.

"При определенных состояниях врачом могут быть рекомендованы индивидуальный режим питания по результатам комплексной оценки состояния пациента, включая возможность интервального питания. Но именно по рекомендации врача и в индивидуальном порядке", — подчеркнула специалист.

"Как мягкий вариант интервального голодания можно рассматривать рекомендацию прекратить прием пищи за 2-4 часа до сна. Интервальное питание с более длительными периодами голодания должно назначаться по показаниям, оно может подходить пациентам с определенными особенностями метаболизма и гормональной продукции, но его нельзя рассматривать, как здоровую альтернативу для всех и каждого", — рассказала Стародубова.

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