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Главный диетолог Москвы рассказала, кому подойдет интервальное питание
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Интервальное питание с длительными периодами голодания должно назначаться по показаниям врача, оно может подходить пациентам с определенными особенностями метаболизма и... ПРАЙМ, 05.04.2021
здоровое питание, питание, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Интервальное питание с длительными периодами голодания должно назначаться по показаниям врача, оно может подходить пациентам с определенными особенностями метаболизма и гормональной продукции, но не является здоровой альтернативой для всех, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По её словам, законы, лежащие в основе здорового оптимального питания, предполагают не менее трех основных приемов пищи и одного-двух перекусов, и это актуально для любого человека.
"При определенных состояниях врачом могут быть рекомендованы индивидуальный режим питания по результатам комплексной оценки состояния пациента, включая возможность интервального питания. Но именно по рекомендации врача и в индивидуальном порядке", — подчеркнула специалист.
"Как мягкий вариант интервального голодания можно рассматривать рекомендацию прекратить прием пищи за 2-4 часа до сна. Интервальное питание с более длительными периодами голодания должно назначаться по показаниям, оно может подходить пациентам с определенными особенностями метаболизма и гормональной продукции, но его нельзя рассматривать, как здоровую альтернативу для всех и каждого", — рассказала Стародубова.
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