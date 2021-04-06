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Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля
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Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. При этом сторона подсудимого утверждает,... ПРАЙМ, 06.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля.
При этом сторона подсудимого утверждает, что эта сумма выделалась на предвыборную кампанию.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о получении 20 миллионов рублей, собеседник агентства ответил утвердительно.
В марте Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, среди которых бывший сенатор Борис Шпигель, задержали по делу о взяточничестве. Все они находятся в СИЗО.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".