МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля.

При этом сторона подсудимого утверждает, что эта сумма выделалась на предвыборную кампанию.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о получении 20 миллионов рублей, собеседник агентства ответил утвердительно. Губернатор Пензенской области Белозерцев арестован на два месяца

В марте Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, среди которых бывший сенатор Борис Шпигель, задержали по делу о взяточничестве. Все они находятся в СИЗО.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".