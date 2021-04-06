МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Все продаваемые в России устройства по умолчанию должны иметь функцию "родительского контроля", считает замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. При этом пользователи будут сами решать, активировать эту функцию или нет.

"Штука крайне спорная, но, на наш взгляд, необходимая, так или иначе мы к ней придем — это "родительский контроль". То есть все продаваемые устройства, все гаджеты по умолчанию должны иметь установленные средства "родительского контроля", — сказал Качанов, выступая на молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF. Мосты сожжены. Зачем Польше понадобился украинский газ

Он подчеркнул, что право активировать эту функцию останется за пользователями. Каждый родитель имеет право выбирать, давать ли своему ребенку полную свободу в интернете или ограничивать ее.

По словам Качанова, необходимо отслеживать нежелательный контент в интернете, и "родительский контроль" является одной из мер сдерживания запрещенной для детей информации.

"Дети должны понимать, куда и как они отдают свои персональные данные, и это уже должно быть со школы… Родители, педагоги должны объяснять детям, что не все информационные ресурсы одинаково полезны. Одно дело, когда ребенок оставляет свои данные для какого-либо образовательного сервиса, другое дело, когда он зашел на "все знакомства твоего района", — сказал замминистра.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером молодежного форума по управлению интернетом Youth RIGF.