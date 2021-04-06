МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Известный российский экономист Михаил Делягин заявил, что среди украинцев царят панические настроения: в старне ожидают, что Киев возобновит войну в Донбассе.
"Народ массово бежит в Россию", — заявил экономист.
В своем Telegram-канале он написал, что о массовой эмиграции украинцев ему стало известно от жителей Ростова-на-Дону и других приграничных российских городов.
Жители Украины боятся, что власти страны снова развяжут войну в Донбассе: их сыновей могут забрать в армию.
"По сообщениям из приграничных городов, народ массово побежал из Украины в Россию. Беженцы заявляют, что на Украине повальная мобилизация, и родители, у кого есть деньги, молодых сыновей отправляют в Россию", — пишет Делягин в Telegram.
https://1prime.ru/society/20210406/833402939.html