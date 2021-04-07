МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 294, до 4 606 162, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 294 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 037 (12,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 606 162 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 585, Санкт-Петербурге — 705, Подмосковье — 570, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 1585, 2. Санкт-Петербург — 705, 3. Московская область — 570", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области — по 3, Чукотском автономном округе — 2, Туве — 1.

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе.

За сутки в РФ выписаны 9 445 человек после COVID-19, за все время — 4 229 480. В частности, в Москве —1551, Санкт-Петербурге — 939, Подмосковье — 491.

За сутки в России подтверждены 374 смерти с COVID-19, за все время — 101 480. В Москве — 51 смерть, в Санкт-Петербурге — 36, Ростовской области — 25.