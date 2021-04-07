МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Те, кто предпочитает завтракать рано утром, уходит от больших проблем со здоровьем, говорится в исследовании Чикагского университета.

В частности, пришли к выводу ученые, завтрак до 8:30 — очень полезен для организма. Он может снизить риск возникновения диабета второго типа.

Специалисты советуют людям из группы риска сократить сладости и есть больше натуральных продуктов. Это цельные злаки и "постный" белок.

В исследовании приняли участие 10 тысяч взрослых. Их поделили на группы в зависимости от того, в какое время суток они принимают пищу.

Итак, среди тех, кто ест до 8:30, уровень сахара в крови натощак ниже, чем у тех, кто предпочитает есть в более позднее время.

Эти данные перекликаются с результатами других работ ученых и говорят о том, что если питаться в соответствии с суточными биоритмами, у людей улучшается уровень глюкозы в крови и чувствительность к инсулину, отмечают диетологи.

Все дело в том, что рано утром метаболизм работает лучше. Неудивительно, что ранний завтрак оказывает такой благотворный эффект.

При этом эксперты предупреждают: надо следить за тем, что именно вы едите до 8:30. В частности, врачи не советуют пить кофе сразу после пробуждения — так вы, наоборот, можете себе навредить.