МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8672 до 4 614 834, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8672 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1149 (13,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 2024, Санкт-Петербурге — 695, Подмосковье — 567. В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Туве — 0,01%.

За сутки в РФ выписаны 9 558 человек после COVID-19, за все время — 4 239 038.

Подтверждены 365 смертей с COVID-19, за все время — 101 845.