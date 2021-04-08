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Число случаев COVID-19 в России выросло на 8672
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8672 до 4 614 834, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в России... ПРАЙМ, 08.04.2021
россия, пандемия коронавируса, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8672 до 4 614 834, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8672 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1149 (13,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 2024, Санкт-Петербурге — 695, Подмосковье — 567.
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Туве — 0,01%.
За сутки в РФ выписаны 9 558 человек после COVID-19, за все время — 4 239 038.
Подтверждены 365 смертей с COVID-19, за все время — 101 845.