МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Более трети россиян считают, что платят слишком много налогов, при этом более половины ответили, что для них налоговое бремя достаточное, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 36% граждан считают, что они и члены их семьи платят слишком много налогов, при этом более половины (51%) полагают, что достаточно, лишь 1% — что мало, 11% затруднились ответить.

Отмечается, что 51% респондентов платят подоходный налог через бухгалтерию своего предприятия, организации, 8% сами подают декларацию о доходах, еще 9% ответили, что они не платят налог, а у 31% нет доходов, облагаемых налогом, 3% затруднились ответить.

Как указано в опросе, почти две третьих россиян (65%) знают, сколько сейчас процентов составляет подоходный налог для граждан, и назвали 13%, другой ответ дали 9%, а затруднились ответить 26%. Бизнесмены рассказали, как им удобнее взаимодействовать с государством

Уточняется, что в 2020 году из налогов на имущество граждане чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%), земельный участок (27%), дом или дачу (21%). При этом каждый пятый опрошенный (22%) заявил об отсутствии имущества, подлежащего налогообложению, каждый десятый (12%) не платит, так как имеет льготы или по другим причинам.

Также, сравнивая себя с большинством знакомых, респонденты чаще всего указывали, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие (43%), больше других платят только 7%, меньше других — 14%.

Кроме этого, по результатам опроса, 42% опрошенных сейчас платят налогов примерно больше, чем пять лет назад, 29% платят примерно столько же, 13% — меньше, 14% затруднились ответить. Также 30% сообщили о росте дохода за пять лет, 22% получают примерно столько же, 27% отметили, что доход снизился.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.