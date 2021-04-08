МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Около 70% всех вызовов на мобильные с неизвестных номеров в первом квартале 2021 года является спам-звонками. Причем россияне начали чаще принимать звонки с незнакомых номеров из-за того, что стали активно пользоваться доставкой в пандемию, и охотнее брать трубку, думая, что это могут быть вызовы от курьеров. Мошенники быстро поняли это и теперь пользуются всеми возможностями, чтобы выманить у людей деньги, отмечают "Известия" со ссылкой на данные статистики приложения Kaspersky Who Calls "Лаборатории Касперского". Эксперт научил, как убрать прослушку и сбор данных на смартфоне

Согласно предварительной оценке аналитиков, в целом в 2020 году доля спам-звонков была ниже — 63%. Чаще всего в январе-марте нежелательные звонки поступали с предложением займов — их доля составила 46%, а также от коллекторов (26,5%). Среди других распространенных категорий были упомянуты "связь и интернет" и "медицинские услуги". Доля звонков с подозрением на мошенничество также выросла с 5,6% до 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Отмечается, что даже после того, как большинство ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, были сняты, люди продолжили активно пользоваться разными интернет-услугами. Аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев отметил, что "многие оценили сервисы доставки и часто ждут звонка с неизвестных номеров, в частности, от курьеров, поэтому могут охотнее брать трубку, а порой даже готовы и сами перезванивать. Мошенники это понимают и пользуются всеми возможностями, чтобы выманить у людей деньги". Эксперт назвал самые ненадежные смартфоны

По данным анонимизированной статистики приложения "Яндекса", одной из функций которого является бесплатный автоматический определитель номера, от неизвестных чаще всего поступают финансовые и банковские предложения (в 17% случаев). Другая реклама распространяется в 12% ситуаций, неопределенный негатив исходит в 7%, коллекторы звонят в 6%, предложения от телекома поступают в 3% и навязчивые опросы в 1%.