МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны. Эксперт назвал последствия отказа россиян от вакцинации от коронавируса

"В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост", — сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, ситуация осложняется "очень и очень быстро". Она также напомнила, что значимое количество завезенных штаммов мутировавшего коронавируса — из Турции.

"Наши граждане, если они соберутся на праздники, как это обычно бывают, могут попасть в крайне неловкую ситуацию. Во-первых, потому что режим ограничений уже сегодня вводится в Турции, возвращается….И можно, конечно, вместо отдыха попасть в зону локдауна, это совершенно реальная возможность. И второе — это, конечно, можно привезти с собой тот подарок, на который никак не рассчитывали", — предупредила Попова.