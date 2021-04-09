МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Более половины жителей ФРГ заявили о готовности привиться от коронавируса вакциной российской разработки "Спутник V", сообщили РИА Новости.

Эти данные следуют из опроса, проведенного британской компанией YouGov.

Сообщается, что привиться "Спутником" готовы 55% респондентов. 19% участников исследования не хотят получать российскую вакцину. 14% от ответа воздержались, еще 12% не хотят вакцинироваться в принципе.

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