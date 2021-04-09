2021-04-09T05:19:00+03:00
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Более половины жителей Германии готовы привиться "Спутником V"
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Более половины жителей ФРГ заявили о готовности привиться от коронавируса вакциной российской разработки "Спутник V", сообщили РИА Новости. Эти данные следуют из опроса,... ПРАЙМ, 09.04.2021
спутник v, вакцинация, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Более половины жителей ФРГ заявили о готовности привиться от коронавируса вакциной российской разработки "Спутник V", сообщили РИА Новости.
Эти данные следуют из опроса, проведенного британской компанией YouGov.
Сообщается, что привиться "Спутником" готовы 55% респондентов. 19% участников исследования не хотят получать российскую вакцину. 14% от ответа воздержались, еще 12% не хотят вакцинироваться в принципе.
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