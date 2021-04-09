МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. ВТБ с 9 апреля до 31 мая снижает ставку по госпрограмме ипотеки на жилье в новостройках на 0,3 процентного пункта — с 6,1% до 5,8% годовых, сообщила пресс-служба банка.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. ВТБ в сентябре снизил ставку по программе до 6,1% годовых.

"С 9 апреля ВТБ улучшает условия по ипотечным программам. В рамках программы с господдержкой ставка снижается на 0,3 п.п., до 5,8% годовых. Сниженная ставка по программе с господдержкой действует при оформлении заявки до 31 мая 2021 года", — говорится в сообщении банка. Также ВТБ снизил ставку на 0,4 процентного пункта, до 7,8% — для рефинансирования ипотеки других банков. Банк России назвал угрозы при работе банков с биометрией клиентов

По словам начальника управления "Ипотечное кредитование" — вице-президента ВТБ Михаила Сероштана, в первом полугодии ВТБ намерен выдать 150 миллиардов рублей по льготной программе. По итогам первого квартала 2021 года ВТБ нарастил продажи ипотеки до 215 миллиардов рублей. "В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи составили более 93 миллиардов рублей, что почти на четверть выше показателей февраля", — указали в банке.

Одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой, отмечается в сообщении. С начала года ВТБ выдал по ней 65 миллиардов рублей, а всего за время действия программы провел 82,5 тысячи сделок на 265 миллиардов рублей. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%.

Изначально программа льготной ипотеки действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах. Как указал регулятор, повышение цен на жилье уже съело весь эффект от снижения ставки.