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Минздрав выдал разрешение на исследования еще одной вакцины от COVID-19
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Минздрав России выдал разрешение на проведение первой-второй фазы клинических исследований еще одной вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н", разработанной Государственным научным... ПРАЙМ, 09.04.2021
вакцина, россия, коронавирус, новости, здоровье, общество
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Минздрав России выдал разрешение на проведение первой-второй фазы клинических исследований еще одной вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.
"Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет (І-II фаза)", — говорится в реестре.
Дата начала клинических исследований – 8 апреля, окончания – 30 сентября 2021 года, уточняется в реестре.