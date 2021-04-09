МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Минздрав России выдал разрешение на проведение первой-второй фазы клинических исследований еще одной вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.

"Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет (І-II фаза)", — говорится в реестре. События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 апреля

Дата начала клинических исследований – 8 апреля, окончания – 30 сентября 2021 года, уточняется в реестре.