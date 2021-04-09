МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 9150, до 4 623 984, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 150 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 198 (13,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2421, Санкт-Петербурге — 703, Подмосковье — 594. Космический корабль "Ю.А. Гагарин" стартовал с Байконура к МКС

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%; 2. Республика Тыва — 0,01%; 3. Магаданская область — 0,02%".

За сутки в России выписаны 9 662 человека после COVID-19, за все время — 4 248 700.

За сутки в России подтверждены 402 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 102 247, в частности, в Москве скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге — 30, в Ростовской области — 26.